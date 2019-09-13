Лавров: Россия призывает США пересмотреть подход к контролю вооружений

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.

«Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности. Выход США из Договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — RT) — яркий тому пример», — отметил Лавров.

Он также напомнил, что из-за создаваемой США неопределённости поставлено под угрозу будущее ещё одного соглашения в сфере ядерных вооружений — Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

«Эта разрушительная линия чревата дальнейшей разбалансировкой системы международных отношений, усилением конфликтного потенциала, раскручиванием новой гонки ракетно-ядерных вооружений», — предупредил российский министр иностранных дел.

В связи с этим Лавров призвал американских партнёров помнить о важности сотрудничества с Россией для поддержания глобальной безопасности.

«Рассчитываем, что в США пересмотрят свой контрпродуктивный подход, проявят ответственность. По-прежнему остаёмся открытыми к конструктивному диалогу с Вашингтоном по всем вопросам контроля над вооружениями», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о риске начала ядерной войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU объяснил подобное заявление тем, что переговоры о продлении СНВ-III зашли в тупик.