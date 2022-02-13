США профинансируют «укрепление» СМИ и работу с молодёжью в Сирии

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Виктория Пенькова
Госдепартамент США намерен выделить более $300 тыс. на программу, среди прочего предполагающую работу с молодёжью и «укрепление» средств массовой информации в Сирии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США профинансируют «укрепление» СМИ и работу с молодёжью в Сирии
  • Legion-Media

Американское ведомство объявило конкурс для организаций и частных лиц, желающих принять участие в инициативе «в сфере общественной дипломатии». Цель нового проекта заключается в «продвижении внешнеполитических целей и задач Соединённых Штатов в Сирии».

В качестве приоритетных в рамках инициативы Госдеп выделил несколько направлений работы будущих подрядчиков.

Так, в их число вошли повышение уровня вовлечённости молодёжи в дела их сообществ, укрепление мира, образование, противодействие идеологии организаций, признанных террористическими, а также содействие социально-экономическому развитию страны.

Ещё одним важным направлением, по мнению американской стороны, является взаимодействие участников программы с представителями местных СМИ.

«Укрепление сектора СМИ и (или) развитие журналистских навыков для наращивания профессионального потенциала лиц, работающих в данной области, что позволит им бороться с дезинформацией», — уточняется в описании гранта.

На реализацию проекта (в случае наличия средств) Госдеп готов выделить $317 тыс. При этом подчёркивается, что минимальная сумма одного гранта составляет $20 тыс., а максимальная не должна превышать $50 тыс.

Подать заявку на получение финансирования среди прочих могут американские или иностранные некоммерческие и неправительственные организации, частные лица.

Летом 2021 года сообщалось о намерениях Госдепартамента выделить до $18 млн на развитие образования в регионах САР, «неподконтрольных сирийскому режиму» и освобождённых от ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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