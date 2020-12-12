США выделят до $750 тысяч на развитие «независимых СМИ» в Афганистане
- Reuters
Предполагается, что будущие подрядчики будут вовлечены в работу по подготовке представителей СМИ, повышению общественного спроса на «профессиональные и независимые новости», а также по развитию у граждан страны возможностей получения доступа к «непредвзятой, основанной на фактах информации».
«Желаемым результатом программы является предоставление независимым средствам массовой информации больших возможностей для прозрачного и объективного освещения событий», — следует из документа.
В то же время необходимо, чтобы местные СМИ сокращали самоцензуру, особенно при освещении таких «острых тем, как мирные переговоры по Афганистану, религиозная терпимость, гендерный аспект, коррупция, конфликты и государственное управление», уточняется в тексте.
Приоритетными в рамках финансируемой США программы станут те медиа, которые работают в сельской местности, стремятся к расширению прав и возможностей женщин, меньшинств, а также содействуют соблюдению прав человека и принципов верховенства права, добавили в Госдепе.
Подать заявку на участие в конкурсе на получение гранта могут в том числе американские и иностранные некоммерческие, неправительственные организации, международные организации и учреждения высшего образования.
В апреле сообщалось о намерении Госдепа выделить до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии».