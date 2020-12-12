США выделят до $750 тысяч на развитие «независимых СМИ» в Афганистане

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США намерено выделить до $750 тыс. на программу развития «независимых СМИ» в Афганистане. В частности, речь идёт о содействии гражданским журналистам и привлечении к работе женщин и молодёжи. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Предполагается, что будущие подрядчики будут вовлечены в работу по подготовке представителей СМИ, повышению общественного спроса на «профессиональные и независимые новости», а также по развитию у граждан страны возможностей получения доступа к «непредвзятой, основанной на фактах информации».



«Желаемым результатом программы является предоставление независимым средствам массовой информации больших возможностей для прозрачного и объективного освещения событий», — следует из документа.

В то же время необходимо, чтобы местные СМИ сокращали самоцензуру, особенно при освещении таких «острых тем, как мирные переговоры по Афганистану, религиозная терпимость, гендерный аспект, коррупция, конфликты и государственное управление», уточняется в тексте.

Приоритетными в рамках финансируемой США программы станут те медиа, которые работают в сельской местности, стремятся к расширению прав и возможностей женщин, меньшинств, а также содействуют соблюдению прав человека и принципов верховенства права, добавили в Госдепе.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение гранта могут в том числе американские и иностранные некоммерческие, неправительственные организации, международные организации и учреждения высшего образования.

В апреле сообщалось о намерении Госдепа выделить до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии».