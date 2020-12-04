США расскажут россиянам об «американской демократии» и «свободе» СМИ

Госдепартамент США профинансирует программы, направленные на разъяснение российской аудитории особенностей «американской демократии» и принципов «свободы» СМИ. Об этом говорится в описании грантов, с которыми ознакомился RT.

Первая инициатива под названием «Делиться Америкой с Россией» предполагает помощь россиянам в понимании «американских ценностей демократии», «свободы» и «открытого общества».



«Данная программа направлена на продвижение более широкого понимания американских ценностей, культуры и того, как государство, граждане и негосударственные организации могут работать вместе в демократическом обществе», — уточняется в документе.

Будущие подрядчики, как следует из текста, могут быть вовлечены в разработку соответствующих программ и подготовку мероприятий, «специально ориентированных на россиян», в том числе на новых лидеров, женщин, представителей расовых и национальных меньшинств.

Курировать ход программы будет американская дипмиссия в Москве. В общей сложности на реализацию инициативы планируется выделить до $500 тыс.

Ещё одна американская инициатива — «СМИ и информация в России» — предполагает работу по разъяснению россиянам того, что представляет собой понятие «свобода» прессы.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Москве принимает предложения проектов, содействующих пониманию свободы прессы, добросовестным журналистским практикам, расширению доступа к достоверной информации и повышению медийной грамотности среди россиян», — говорится в описании гранта.

В частности, программа направлена на изучение «прав и обязанностей свободной прессы в демократическом обществе», а также на создание инструментария «для более эффективного выявления ложной информации и дезинформации».

На реализацию инициативы планируется выделить до $500 тыс.

Подать заявку на участие в обеих программах могут среди прочих учреждённые в России или Соединённых Штатах некоммерческие организации, институты высшего образования и организации гражданского общества.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT заявил, что после последних президентских выборов в США «всем стало совершенно очевидно, что американская демократия — это демократия с огромными оговорками».

Комментируя планы США выделить средства на продвижение идей борьбы с «дезинформацией» в России, он отметил, что Вашингтон не отличается выдающимися достижениями в этой области.

«Что касается формирования навыков распознавания фейковых новостей — я за то, чтобы любой гражданин, любой страны, Российской Федерации в том числе, имел возможность отличать подлинную информацию, объективную от информации ложной, препарированной. Но только пока что американская пресса даёт всё больше и больше поводов, как нужно рождать фейки, а не как нужно им противостоять», — заключил парламентарий

В июле сообщалось о намерении Госдепа выделить до $350 тыс. на реализацию в России инициатив, направленных на разъяснение жителям страны особенностей американской истории, культуры и политики.