Госдеп профинансирует продвижение американской культуры в России
- Reuters
Как отмечается в тексте документа, отвечать за реализацию проектов будет посольство Соединённых Штатов в Москве.
Так, первая инициатива предполагает привлечение учеников российских школ к изучению истории российско-американских отношений.
Предполагается, что группы учеников будут работать над созданием образовательных проектов — сайтов, приложений, AR- или VR-платформ — которые затем станут «полезным информационным средством для дальнейшего приобщения более широкой аудитории к изучению общей истории» двух стран.
В описании гранта подчёркивается, что инициатива, бюджет которой составляет $50 тыс., предполагает продвижение «более широкого понимания истории США», «терпимости, общих ценностей, изучение английского языка».
Вторая инициатива Госдепа направлена на обеспечение технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»), цель которой заключается в разъяснении особенностей американской культуры и внешней политики.
«Получатель гранта будет ответственным за логистическую поддержку посольства, такую как визовая поддержка американских специалистов, переговоры о выплатах, организация внутригосударственных и международных перевозок, продвижение мероприятия, обеспечение образовательными и печатными материалами, материалами для СМИ и соцсетей», — говорится в тексте документа.
Также в список задач кандидата на получение гранта войдёт отбор и наём специалистов из США, которые будут взаимодействовать с российской аудиторией (очно или онлайн) в рамках лекций, семинаров или консультаций. Повестку определит посольство США и организации-партнёры.
На реализацию инициативы ведомство готово выделить до $300 тыс.
Подать заявку на участие в грантах могут учреждённые в США государственные и частные НКО.
Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента профинансировать инициативы, направленные на распространение «американских ценностей» в Словении.