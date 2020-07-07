Госдеп профинансирует продвижение американской культуры в России

Госдеп США намерен выделить до $350 тыс. на реализацию в России инициатив, направленных на разъяснение жителям страны особенностей американской истории, культуры и политики. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Как отмечается в тексте документа, отвечать за реализацию проектов будет посольство Соединённых Штатов в Москве.

Так, первая инициатива предполагает привлечение учеников российских школ к изучению истории российско-американских отношений.

Предполагается, что группы учеников будут работать над созданием образовательных проектов — сайтов, приложений, AR- или VR-платформ — которые затем станут «полезным информационным средством для дальнейшего приобщения более широкой аудитории к изучению общей истории» двух стран.

В описании гранта подчёркивается, что инициатива, бюджет которой составляет $50 тыс., предполагает продвижение «более широкого понимания истории США», «терпимости, общих ценностей, изучение английского языка».

Вторая инициатива Госдепа направлена на обеспечение технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»), цель которой заключается в разъяснении особенностей американской культуры и внешней политики.

«Получатель гранта будет ответственным за логистическую поддержку посольства, такую как визовая поддержка американских специалистов, переговоры о выплатах, организация внутригосударственных и международных перевозок, продвижение мероприятия, обеспечение образовательными и печатными материалами, материалами для СМИ и соцсетей», — говорится в тексте документа.

Также в список задач кандидата на получение гранта войдёт отбор и наём специалистов из США, которые будут взаимодействовать с российской аудиторией (очно или онлайн) в рамках лекций, семинаров или консультаций. Повестку определит посольство США и организации-партнёры.

На реализацию инициативы ведомство готово выделить до $300 тыс.

Подать заявку на участие в грантах могут учреждённые в США государственные и частные НКО.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента профинансировать инициативы, направленные на распространение «американских ценностей» в Словении.