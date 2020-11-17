США выделят $27 млн на продвижение своих интересов в ряде регионов мира

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить до $27 млн на реализацию программы «Американские школы и больницы за рубежом» (ASHA). Как следует из документа, с которым ознакомился RT, инициатива направлена в том числе на продвижение интересов Соединённых Штатов в ряде регионов мира.

«Программа ASHA является важнейшим компонентом усилий правительства США в области публичной дипломатии, которые направлены на популяризацию внешнеполитических целей и задач США, продвижение национальных интересов и укрепление национальной безопасности страны путём информирования и оказания влияния на иностранную общественность, а также расширения и укрепления отношений между народом и правительством США и гражданами остальных стран мира», — уточняется в тексте.

В частности, программа предполагает оказание помощи зарубежным школам, библиотекам и больничным центрам, «чтобы наглядно продемонстрировать щедрость американского народа».

Также программа предполагает финансирование партнёрских отношений между организациями, созданными или спонсируемыми гражданами Соединённых Штатов, и зарубежными институтами гражданского общества.

Как отмечается в описании гранта, на глобальную инициативу может быть выделено до $27 млн.

«Из этой суммы не менее 30%... будет выделено заявителям, чья деятельность главным образом ориентирована на Ближний Восток (Ирак, Ливия, Сирия, Йемен и другие страны. — RT)», — говорится в документе.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить до $350 тыс. на реализацию в России инициатив, направленных на разъяснение жителям страны особенностей американской истории, культуры и политики.