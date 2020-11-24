США намерены укреплять «демократические ценности» в Турции

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Госдепартамент США планирует запустить программу, направленную в том числе на укрепление «демократических ценностей» в Турции. Реализацией инициативы будет заниматься американское посольство в республике. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
США намерены укреплять «демократические ценности» в Турции
  • © Joshua Roberts
  • Reuters

«Предложения в этой сфере должны быть нацелены на... продвижение верховенства права и свободы выражения мнений, а также на укрепление способности турецких СМИ и гражданского общества отстаивать права и свободы человека», — уточняется в описании гранта.

В рамках инициативы также предусматривается оказание содействия аудитории турецких СМИ в выявлении «ошибочной и ложной информации» и реагировании на неё.

Помимо этого, программа имеет ещё несколько приоритетных направлений работы, в число которых входит, например, «установление связей» между народами Турции и США.

«Эти мероприятия должны быть нацелены на установление личных, образовательных и деловых связей между народами Турции и США и на поощрение позитивного восприятия значимости отношений между двумя странами», — говорится в тексте.

Кроме того, американская инициатива предполагает развитие сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в сфере борьбы с терроризмом, а также в области укрепления экономического процветания республики.

Как следует из документа, Госдепартамент берёт на себя обязательства по финансированию работы будущих участников проекта — размер одного гранта может варьироваться в пределах от $5 до $50 тыс., при этом общее количество грантов, которое может выдать ведомство, не указано.

Летом сообщалось о намерении Госдепа выделить более $1,2 млн на реализацию проекта по подготовке на Кубе перспективных «лидеров гражданского общества», которым предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить