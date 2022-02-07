США намерены обеспечить «финансовую стабильность» СМИ на Украине

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Оксана Соломатина
Посольство США в Киеве будет предоставлять украинским СМИ и медиаорганизациям «актуальные и эффективные инструменты» для обеспечения финансовой стабильности «во времена пандемии и кризиса». На реализацию инициативы Вашингтон выделит до $350 тыс. С описанием гранта ознакомился RT.
США намерены обеспечить «финансовую стабильность» СМИ на Украине
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«Цель этой инициативы — оказать поддержку средствам массовой информации во времена пандемии и кризиса, а также обеспечить их надлежащими инструментами для оптимизации их работы и повышения финансовой стабильности», — поясняется в документе.

Согласно описанию гранта, финансирование получат программы, направленные в том числе на обучение редакторов и владельцев СМИ эффективному медиауправлению посредством практической офлайн- и онлайн-подготовки. Вместе с тем в американском посольстве намерены укрепить сотрудничество ведущих субъектов СМИ, местного бизнеса и гражданского общества, «особенно на региональном уровне».

По мнению авторов документа, в долгосрочной перспективе этот проект должен помочь украинским средствам массовой информации «выполнять свою миссию в критические времена» и предотвращать цензуру, угрожающую их свободе.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) планировало запустить на Украине программу по продвижению контента на тему евро-атлантической интеграции. Для реализации проекта ведомство разыскивало специалиста.

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