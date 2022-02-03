США намерены продвигать на Украине контент на тему евро-атлантической интеграции

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить на Украине программу в медиасреде, цель которой — поддержать распространение контента на тему евро-атлантической интеграции. Для реализации проекта ведомству требуется специалист. С описанием вакансии ознакомился RT.

Как поясняется в документе, разработкой программы занимается отдел переходных инициатив Агентства США по международному развитию.

В прошлом году структура проанализировала уже действующие программы в сфере медиа на территории Украины и пришла к выводу о необходимости дополнить их проектом, ориентированным на развлекательный контент, «воздействующий на социальную сферу».

«Целью программы станет поддержка креативного контента, который отражает общественные ценности, сопряжённые с усилением евро-атлантической интеграции, а также предоставление альтернатив (поступающей. — RT) дезинформации», — отметили в USAID.

В этой связи ведомство намерено нанять специалиста, который поможет осуществить проект. Примечательно, что на эту должность могут претендовать только граждане США, а требуемый уровень безопасности в рамках контракта указан с пометкой «секретно».

В американском агентстве уточнили, что отдел переходных инициатив USAID помогает местным партнёрам «продвигать мир и демократию в странах, переживающих политический переход».

В 2021 году Госдепартамент США выделил средства на работу с «независимыми медиаорганизациями», которые смогут посодействовать развитию региональных СМИ на Украине.