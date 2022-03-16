ЕК выделит €500 тысяч на «защиту прав журналистов» в Северной Македонии

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Виктория Пенькова
Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить €500 тыс. на программу, суть которой заключается в «укреплении свободы выражения мнений» и «защите прав журналистов» в Северной Македонии — страны, являющейся кандидатом на вступление в Евросоюз. О соответствующих планах высшего органа исполнительной власти ЕС говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
ЕК выделит €500 тысяч на «защиту прав журналистов» в Северной Македонии
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  • © Aiman Suhaimi / EyeEm

«Глобальная цель данного запроса предложений — укрепление свободы выражения мнений путём расширения роли различных медиаассоциаций или организаций гражданского общества, активно продвигающих и поддерживающих эффективную защиту трудовых и социальных прав журналистов», — уточняется в документе. 

Так, одним из приоритетов программы является содействие госструктурам Северной Македонии в разработке и исполнении законов, норм и правил «в сфере защиты экономических и социальных прав журналистов и работников СМИ». 

Кроме того, в их число входят продвижение профессиональных стандартов и расширение возможностей журналистов, а также повышение осведомлённости граждан о значимости рассматриваемой профессии. 

Как следует из документа, при общем бюджете инициативы в €500 тыс. минимальный размер одного гранта не должен превышать €90 тыс., максимальный — €150 тыс. 

Подать заявку на получение финансирования среди прочих могут некоммерческие организации или организации гражданского общества, зарегистрированные в Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

Со своей стороны, французский евродепутат Элен Лапорт подняла вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik в ЕС.

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