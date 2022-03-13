В ЕП поинтересовались правовыми основаниями блокировки RT и Sputnik в ЕС

Французский евродепутат Элен Лапорт подняла вопрос о правовых основаниях блокировки телеканала RT и агентства Sputnik на территории Евросоюза. С обращением политика к Еврокомиссии ознакомился RT.

Как напомнила Лапорт, ограничения против RT и Sputnik были введены в рамках третьего пакета санкций в отношении России.

По словам парламентария, Еврокомиссия решила использовать санкционный режим в качестве правовой основы для запрета деятельности перечисленных российских СМИ. Режим базируется на постановлении Совета ЕС, которое было принято 18 сентября 2014 года.

Речь в документе идёт о европейских ограничительных мерах против России в связи с «дестабилизирующими действиями» Москвы на Украине.

«Таким образом, ЕС не основывал своё решение на недостатках, выявленных у указанных средств массовой информации», — констатировала Лапорт.

На этом фоне она поинтересовалась, какая правовая основа в рамках режима санкций позволяет ввести запрет на вещание RT и Sputnik, «которые являются объектом регулирования в отдельных государствах-членах».

Кроме того, Лапорт выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой французских СМИ, работающих в России.

«Оценила ли Еврокомиссия, какие соразмерные ответные меры может принять Россия, включая запрет на вещание в стране France 24 и Radio France Internationale, а также высылку их журналистов?» — спросила евродепутат у ЕК.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Комментируя произошедшее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.