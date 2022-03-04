Южноафриканская компания объяснила отключение RT в ЮАР санкциями со стороны ЕС

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Южноафриканская компания MultiChoice, предоставляющая услуги спутникового телевидения в ЮАР, объяснила исключение телеканала RT из сетки вещания в стране выполнением санкций Евросоюза против России.
Южноафриканская компания объяснила отключение RT в ЮАР санкциями со стороны ЕС
  • AFP
  • © Lionel BONAVENTURE

Об этом сообщает новостной портал News24 со ссылкой на представителя компании.

«Мы хотим подтвердить, что не можем транслировать российский телеканал по спутниковому телевидению по причинам, которые находятся вне нашего контроля. Глобальный дистрибьютор вещания (находится в Европе. — RT) прекратил трансляцию этого канала для всех своих клиентов, включая MultiChoice, в связи с санкциями, наложенными на Россию Евросоюзом», — сказал он.

Он добавил, что цель компании состоит в предоставлении подписчикам возможности выбирать желаемые каналы и она «не встаёт на сторону какой-либо из точек зрения».

Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.

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