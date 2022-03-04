В Сербии восстановили кабельное вещание телеканала RT

Короткая ссылка
Представитель по распределению RT в Европе и Африке Саша Савичевич сообщил о восстановлении кабельного вещания телеканала RT в Сербии.

«Оператор «Телеком Сербия» вернул каналы RT и RTD на свою IPTV (кабельную. — RT) платформу. Вещание канала на территории Сербии восстановлено», — приводит его слова ТАСС.

Савичевич отметил, что оператор SBB не вернул канал в свою сеть.

«SBB и далее не возвращает упомянутые каналы, хотя располагает для этого техническими возможностями», — заявил Савичевич.

Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить