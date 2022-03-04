В Сербии восстановили кабельное вещание телеканала RT

Представитель по распределению RT в Европе и Африке Саша Савичевич сообщил о восстановлении кабельного вещания телеканала RT в Сербии.

«Оператор «Телеком Сербия» вернул каналы RT и RTD на свою IPTV (кабельную. — RT) платформу. Вещание канала на территории Сербии восстановлено», — приводит его слова ТАСС.

Савичевич отметил, что оператор SBB не вернул канал в свою сеть.

«SBB и далее не возвращает упомянутые каналы, хотя располагает для этого техническими возможностями», — заявил Савичевич.

Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.