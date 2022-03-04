В Сербии восстановили кабельное вещание телеканала RT
«Оператор «Телеком Сербия» вернул каналы RT и RTD на свою IPTV (кабельную. — RT) платформу. Вещание канала на территории Сербии восстановлено», — приводит его слова ТАСС.
Савичевич отметил, что оператор SBB не вернул канал в свою сеть.
«SBB и далее не возвращает упомянутые каналы, хотя располагает для этого техническими возможностями», — заявил Савичевич.
Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.