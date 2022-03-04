Телеканал RT America объявил о прекращении производства контента. Об этом говорится в заявлении канала в Telegram.

«RT America прекратит производство после более чем десятилетия в эфире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работающая с телеканалом продюсерская компания T&R Productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.

«В результате непредвиденных событий и прерывания обычной деловой деятельности T&R Productions в настоящий момент прекращает всю работу по телевизионному производству во всех бюро по всему США», — сообщается в заявлении.

Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.