Голландские интернет-провайдеры заблокировали сайты RT и Sputnik News

Сайты RT и Sputnik News были заблокированы на территории Нидерландов голландскими интернет-провайдерами.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), соответствующие интернет-ресурсы блокируют VodafoneZiggo, T-Mobile и KPN.

При этом в KPN отметили, что имеют принципиальные возражения против блокировок, однако не могут не подчиниться принятому Европой решению.

В Минэкономики напомнили, что несоблюдение соответствующих требований интернет-провайдеров будет считаться уголовным преступлением.

Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.