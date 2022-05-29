ЕК намерена «укрепить отношения» с русскоязычной аудиторией в Эстонии через соцсети

ЕК опубликовала вакансию штатного русскоязычного сотрудника, который будет осуществлять поддержку соцсетей представительства ЕК в Эстонии. Таким образом европейские специалисты намерены «укрепить отношения» с русскоязычной аудиторией в Эстонии и «бороться с дезинформацией». С описанием должности ознакомился RT.

«Согласно данному запросу, требуются услуги русскоговорящего консультанта на условиях занятости в режиме полного рабочего дня для сопровождения работы (представительства. — RT) на цифровых каналах, т. е. на площадках социальных сетей, которые курируются представительством Европейской комиссии в Эстонии», — следует из описания вакансии.

Так, согласно документу, поставщик услуг должен будет 70% рабочего времени «отслеживать формирующиеся тенденции или угрозы» в эстонских аккаунтах ЕК, «осуществлять мониторинг настроений онлайн-аудитории по различным темам и сообщать о них». Оставшиеся 30% предназначены для написания контента.

По мнению европейских специалистов, это обеспечит эффективную и действенную коммуникацию с русскоязычной аудиторией в социальных сетях.

«Это должно способствовать укреплению отношений с русской общиной в Эстонии, привлечению новых подписчиков, расширению аудитории и борьбе с дезинформацией», — подчёркивают составители документа.

При этом в коммуникационной деятельности ЕК отмечают важность тем «цифрового и экономического восстановления», «солидарности с Украиной», вакцинации и экологии.

Ранее представительство Еврокомиссии в Бухаресте искало подрядчика для анализа политического дискурса в румынских СМИ.