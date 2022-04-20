Председатель G20: уход ряда представителей со встречи из-за России не подорвал дискуссию

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Уход ряда представителей западных стран со встречи в формате G20 из-за присутствия на ней России не привёл к срыву дискуссии. Об этом сообщила Сри Мульяни Индравати, министр финансов Индонезии, председательствующей в текущем году в «Большой двадцатке».

Ранее сообщалось, что во время выступления министра финансов России Антона Силуанова представителя ряда западных стран покинули проходившую в Вашингтоне министерскую встречу в рамках G20.

«Это не было полнейшей неожиданностью для нас, в особенности как для председателя. И я думаю, что это было сделано так, что это не нарушило и в данном случае не создало проблем для нашей дискуссии», — приводит ТАСС слова индонезийского министра.

18 апреля сообщалось, что глава Минфина США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия в них России.

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