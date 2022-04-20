Председатель G20: уход ряда представителей со встречи из-за России не подорвал дискуссию
Ранее сообщалось, что во время выступления министра финансов России Антона Силуанова представителя ряда западных стран покинули проходившую в Вашингтоне министерскую встречу в рамках G20.
«Это не было полнейшей неожиданностью для нас, в особенности как для председателя. И я думаю, что это было сделано так, что это не нарушило и в данном случае не создало проблем для нашей дискуссии», — приводит ТАСС слова индонезийского министра.
18 апреля сообщалось, что глава Минфина США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия в них России.