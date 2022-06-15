МИД России: страны БРИКС и G20 заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике

Короткая ссылка
Страны БРИКС и G20 заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
МИД России: страны БРИКС и G20 заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны — члены БРИКС проявляют интерес, многие страны «двадцатки» проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям», — приводит РИА Новости его слова на ПМЭФ-2022.

Корчунов отметил, что Арктика сегодня становится фактором глобальной политики из-за открывающихся транспортных возможностей.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.

Зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев выразил мнение, что в решениях по Арктике, которые приняты без участия России, нет смысла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить