МИД России: страны БРИКС и G20 заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике

Страны БРИКС и G20 заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы постоянно консультируемся с внерегиональными государствами по арктической тематике. Практически все страны — члены БРИКС проявляют интерес, многие страны «двадцатки» проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям», — приводит РИА Новости его слова на ПМЭФ-2022.

Корчунов отметил, что Арктика сегодня становится фактором глобальной политики из-за открывающихся транспортных возможностей.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.

Зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев выразил мнение, что в решениях по Арктике, которые приняты без участия России, нет смысла.