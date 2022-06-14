Медведев назвал бессмысленными принятые без России решения по Арктике

В решениях по Арктике, которые приняты без участия России, нет смысла, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что семь арктических государств решили возобновить работу Арктического совета без участия России.

«Можно сколько угодно устраивать «междусобойчики» и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учёта интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла», — написал Медведев в своём Telegram.

По его словам, Россия не обязана следовать подобным решениям.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.