Медведев назвал бессмысленными принятые без России решения по Арктике
- РИА Новости
Он напомнил, что семь арктических государств решили возобновить работу Арктического совета без участия России.
«Можно сколько угодно устраивать «междусобойчики» и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учёта интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла», — написал Медведев в своём Telegram.
По его словам, Россия не обязана следовать подобным решениям.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.