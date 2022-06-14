Медведев назвал бессмысленными принятые без России решения по Арктике

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В решениях по Арктике, которые приняты без участия России, нет смысла, заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
Медведев назвал бессмысленными принятые без России решения по Арктике
  • РИА Новости

Он напомнил, что семь арктических государств решили возобновить работу Арктического совета без участия России.

«Можно сколько угодно устраивать «междусобойчики» и пытаться что-то решить без России. Но если такие решения принимаются без учёта интересов крупнейшей арктической державы, в них нет никакого смысла», — написал Медведев в своём Telegram.

По его словам, Россия не обязана следовать подобным решениям.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.

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