Посол Антонов: решения Арктического совета без участия России будут нелегитимными

Посол России в США Анатолий Антонов выразил обеспокоенность планами возобновить работу Арктического совета без участия России, а также предупредил, что решения, принятые в таком формате, будут считаться нелегитимными.

Как сообщает РИА Новости, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили, что Арктический совет намерен начать работу ограниченно — в рамках проектов, которые не предполагают участия России.

«Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — подчеркнул Антонов.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал тревожной тенденцией то, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий.

Он также заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.