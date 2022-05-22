Дипломат Корчунов: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

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Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, глава Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал тревожной тенденцией то, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий.
Дипломат Корчунов: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий
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Его заявление приводит РИА Новости.

В частности Корчунов прокомментировал вопрос членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

Он отметил, что в высоких широтах фиксируется рост международной военной активности, а также «происходит интернационализация военной деятельности».

«Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий», — сказал дипломат.

Ранее Корчунов заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. 

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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