Дипломат Корчунов: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, глава Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал тревожной тенденцией то, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий.

Его заявление приводит РИА Новости.

В частности Корчунов прокомментировал вопрос членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

Он отметил, что в высоких широтах фиксируется рост международной военной активности, а также «происходит интернационализация военной деятельности».

«Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий», — сказал дипломат.

Ранее Корчунов заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.