Дипломат Корчунов: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий
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Его заявление приводит РИА Новости.
В частности Корчунов прокомментировал вопрос членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.
Он отметил, что в высоких широтах фиксируется рост международной военной активности, а также «происходит интернационализация военной деятельности».
«Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий», — сказал дипломат.
Ранее Корчунов заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.
18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.