«Противоречия будут углубляться»: почему в ФРГ заговорили о разрушении единства Евросоюза по антироссийским санкциям

Единство Евросоюза в отношении санкционного давления на Россию начинает разрушаться, констатировал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Это заявление он сделал в преддверии саммита глав государств ЕС, на котором будет предпринята попытка ввести шестой пакет санкций против РФ, включающий возможное эмбарго на поставки российской нефти. Однако до последнего времени европейским странам не удавалось достичь консенсуса по этому вопросу, так как против такой меры выступает Венгрия. По словам аналитиков, рестрикции в отношении Москвы изначально не учитывали геоэкономические интересы многих государств ЕС. Эксперты прогнозируют, что по мере роста экономического ущерба от подобной политики противоречия внутри объединения будут углубляться.

Единство Европейского союза по вопросу антироссийских санкций начинает рушиться, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на открытии Ганноверской промышленной выставки-ярмарки.

«После нападения России на Украину мы увидели, что возможно, когда Европа едина. В контексте завтрашнего саммита давайте надеяться, что подобное положение дел сохранится и впредь. Однако это (единство. — RT) уже начинает разрушаться», — сказал Хабек.

Такую позицию он озвучил в преддверии саммита глав государств ЕС, одной из основных тем которого станет введение эмбарго на поставки нефти из РФ. Евросоюз уже в течение нескольких недель не может добиться консенсуса по этому вопросу.

При этом министр указал на возможное наличие разногласий по теме санкций и внутри правительства ФРГ. Хабек призвал руководство Германии продемонстрировать единство на саммите глав государств ЕС, а не воздерживаться при голосовании из-за разногласий внутри коалиции, сообщает Reuters.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек

AP

© Michael Sohn

По словам экспертов, разногласия внутри коалиции могут быть связаны с тем, что немецкая экономика серьёзно пострадала от антироссийских ограничений.

«Санкции негативно сказались на экономике. Это связано с поставками энергоносителей. Санкции также являются причиной разлада в правящей коалиции. Заменить российские поставки газа и других энергоресурсов сейчас практически невозможно. Нельзя исключать того, что на фоне санкций правящая коалиция может вообще развалиться», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

На пагубное влияние рестрикций на экономику указал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, также выступивший на открытии международной Ганноверской промышленной ярмарки.

По его словам, многие компании в ФРГ из-за санкций столкнулись с экономическими потерями. Шольц отметил, что правительство Германии пытается предотвратить более серьёзный ущерб за счёт кредитов и целенаправленных пакетов помощи, однако, несмотря на это, издержки для немецкой экономики всё равно будут. Вместе с тем он вновь заявил, что ввод санкций был правильным решением.

Венгрия против

Внеочередной саммит глав государств Евросоюза, о котором говорил Хабек, состоится 30—31 мая. На нём планируется обсудить шестой пакет санкций против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Для введения новых рестрикций их должны одобрить все 27 стран ЕС.

Однако на данный момент необходимого единства европейским странам достичь не удаётся.

Главная помеха для установления запрета на поставки российской нефти — позиция Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его правительство не согласится на санкции, затрагивающие поставки энергоресурсов.

Виктор Орбан

globallookpress.com

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По его мнению, руководство ЕС вносит предложения о санкциях, не учитывая экономические различия среди стран Евросоюза. Последствия для Венгрии от прекращения поставок российских энергоносителей Орбан сравнил со взрывом атомной бомбы.

30 мая Орбан заявил, что соглашение о нефтяном эмбарго в ЕС пока не достигнуто. Премьер-министр Венгрии добавил, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами — членами Евросоюза. Ответственность за отсутствие консенсуса он возложил на ЕК.

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В свою очередь, глава МИД республики Петер Сийярто 11 мая указал, что Венгрия может поддержать запрет на импорт нефти из России только в том случае, если Европейская комиссия поможет Будапешту справиться с последствиями такого шага. Необходимые инвестиции в экономику Венгрии для компенсации ущерба он оценил в €15—18 млрд.

Кроме того, Сийярто заявил, что эмбарго на поставки российского сырья не должно распространяться на трубопроводную нефть. В противном случае ограничения серьёзно повлияют на обеспечение стабильного энергоснабжения Венгрии, подчеркнул министр.

Однако даже в таком облегчённом виде эмбарго на саммите вряд ли будет принято. Как сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники, комитет постоянных представителей 27 стран ЕС (Coreper) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог достичь компромисса по облегчённой версии эмбарго против России, которая предусматривает только запрет на поставки нефти по морю.

По данным агентства, принятие решения по нефтяному эмбарго на предстоящем саммите также маловероятно.

На фоне подобных разногласий в руководстве ЕС заговорили о возможном отказе от принципа единогласия при голосовании. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, такая практика больше не имеет смысла при принятии решений в ключевых областях политики Евросоюза. Однако практических шагов в этом направлении пока сделано не было.

«Экономическое аутодафе» Европы

В Москве считают, что отказ Брюсселя от энергоносителей из РФ стал бы для ЕС самоубийственным. Об этом, в частности, заявил президент России Владимир Путин.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов», — отметил глава государства на совещании по ситуации в нефтяном секторе.

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При этом Москва готова к возможному эмбарго со стороны ЕС. Как отметили в МИД РФ, в случае потери европейского рынка Москва перенаправит поставки в другие страны.

В частности, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что РФ активно разворачивает инфраструктуру для поставок энергоносителей на Восток.

«Наш естественный ответ очевиден: потребуется переориентация российского нефтегазового экспорта. Конечно, это непростая задача, решение которой повлечёт за собой изменение логистических цепочек. Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток, как вы знаете», — заявила Захарова.

Она добавила, что мировые потребности в энергии, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будут стабильно расти, поэтому «относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет». Дипломат также добавила, что объём экспорта углеводородов из России сократился, однако доходы от него не уменьшатся из-за значительного роста цен.

«Так называемое эмбарго, введение которого активно обсуждается в Евросоюзе, может ещё больше взвинтить нефтяные котировки», — пояснила Захарова.

«Единства никогда и не было»

По словам Александра Камкина, говоря о крушении единства Запада, Роберт Хабек констатирует реальное положение дел.

«Шестой пакет санкций пока согласовать не удаётся. Некоторые государства, такие как Венгрия, заняли очень жёсткую позицию по этому вопросу. В каком-то смысле Европа достигла предела консенсуса. Некоторые страны уже не видят ощутимой выгоды от санкций. Так что можно сказать, что единства в ЕС уже нет», — заявил аналитик.

Саммит ЕС

AFP

© JOHN THYS

Схожей точки зрения придерживается и член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Европа действительно не может согласовать шестой пакет санкций, камнем преткновения является вопрос об эмбарго на российскую нефть. Суть проблемы заключается в том, что если предоставить каким-либо странам исключения, например, Венгрии, то другие члены ЕС также запросят компенсацию ущерба от санкций. Евросоюз на такое пойти не может», — отметил аналитик в беседе с RT.

При этом Данюк высказал предположение, что никакого единства, о котором часто заявляли лидеры западных стран, в Европе, на самом деле, не было.

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«Очевидно, что никакого единства никогда и не было. Санкции были попыткой насадить сверху политическое решение, которое не соответствует геоэкономическим интересам многих стран внутри Европы. Дальнейшие противоречия будут только углубляться», — констатировал он.

По мнению Александра Камкина, об отсутствии единства Запада свидетельствуют не только проблемы с принятием санкций в отношении РФ, но и разногласия среди членов НАТО.

«Разногласия есть и по линии НАТО. Возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс вызвало негативную реакцию у Турции и Хорватии. Также споры вызывает миграционный вопрос: сейчас повторяется ситуация миграционного кризиса 2015 — 2016 годов, только теперь в ЕС едут беженцы с Украины, а не с Ближнего Востока», — говорит эксперт.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT предположила, что на предстоящем саммите ЕС Брюсселю вряд ли удастся преодолеть разногласия и ввести запрет на закупку российской нефти.

«Эмбарго, скорее всего, введено не будет. Об этом свидетельствуют и некоторые заявления руководства ЕС. Но если такая мера и будет введена, то РФ сможет найти других покупателей, такой ценный товар простаивать не будет. При нынешних ценниках Россия даже может сделать скидку на крупные партии, как это было, например, с Индией. А для промышленности Европы и рядового потребителя это будет катастрофа, потому что сразу компенсировать такие объёмы Европе никто не сможет», — заключила аналитик.