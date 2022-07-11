«Не от хорошей жизни»: почему Байден обосновал свой визит в Саудовскую Аравию стремлением противостоять России и Китаю

Предстоящий визит в Эр-Рияд играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином, заявил президент США Джо Байден. По его словам, Саудовская Аравия — одна из ближневосточных стран, которая может оказать необходимую поддержку Соединённым Штатам. При этом президент признал, что не все американцы согласны с его решением посетить королевство. СМИ отмечают, что Байдена критикуют за этот шаг, так как он фактически поступается своим предвыборным обещанием. Эксперты полагают, что главе Белого дома вряд ли удастся в ходе визита радикально изменить отношения с Эр-Риядом. Аналитики также считают маловероятным пересмотр странами региона своего решения соблюдать нейтралитет по украинскому вопросу, поскольку позиции США на Ближнем Востоке ослабли.

Визит в Саудовскую Аравию в рамках предстоящего ближневосточного турне важен для США с точки зрения поиска поддержки в противостоянии с Россией и Китаем, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в авторской колонке для газеты The Washington Post.

«Мы должны противостоять российской агрессии, обеспечить себе наилучшее положение, чтобы выиграть в конкуренции с Китаем, и работать над укреплением стабильности в этом важном для мира регионе. Для этого необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на достижение этих целей. Саудовская Аравия — одна из таких стран», — считает глава Белого дома.

При этом он признал, что не все в США одобряют его решение посетить Эр-Рияд. Как пояснили журналисты CNN, грядущий визит президента подвергся критике из-за того, что Байден фактически поступается своим обещанием проводить жёсткую политику в отношении Саудовской Аравии из-за нарушений прав человека в этой стране и убийства обозревателя The Washington Post Джамаля Хашукджи. Американская разведка считает, что к гибели журналиста, критиковавшего саудовские власти, может быть причастен наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Сам Байден, ещё будучи кандидатом в президенты, заявлял, что заставит королевство «заплатить цену» и сделает из страны «изгоя, коим она и является».

Теперь же, как сообщил американский лидер, цель его политики касательно Эр-Рияда заключается в изменении отношений с этим государством.

«В Саудовской Аравии мы отказались от доставшейся нам в наследство политики предоставления свободы действий... С самого начала моей задачей было переориентировать (а не подорвать) отношения со страной, которая была нашим стратегическим партнёром в течение 80 лет», — подчеркнул глава Белого дома.

Он напомнил, что в своё время ввёл санкции против королевства, в частности наложив визовые ограничения на 76 его граждан, которые, по мнению Вашингтона, угрожали диссидентам в связи с убийством Хашукджи. Как заявил Байден, его администрация «ясно дала понять» саудитам, что США не потерпят экстерриториальных угроз и преследований в отношении диссидентов и активистов со стороны любого правительства.

Вместе с тем целью грядущей встречи с саудовским руководством Байден назвал укрепление и развитие стратегического партнёрства, основанного на общих интересах с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям.

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В целом же его ближневосточное турне, которое продлится с 13 по 16 июля, пройдёт в «важное для региона время» и будет способствовать продвижению американских интересов, считает Байден.

«Повышение безопасности на Ближнем Востоке и его вовлечённости даёт американцам множество преимуществ. (Ближневосточные. — RT) водные пути имеют важнейшее значение для глобальной торговли и логистических цепочек, от которых мы зависим. Энергетические ресурсы региона жизненно важны для смягчения влияния российской войны на Украине на глобальные поставки», — заявил американский лидер.

Взвешенный подход

Между тем эксперты отмечают, что пока США терпят неудачу, пытаясь организовать мировую коалицию для противостояния России. Первым сигналом этого стало решение 35 стран — членов ООН воздержаться от голосования на заседании Генеральной Ассамблеи за резолюцию по Украине с осуждением действий России, которая рассматривалась в начале марта. Среди них в основном были государства Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

Журналисты американской газеты The New York Times отметили 11 июня, что администрация Байдена «сталкивается с разочаровывающей действительностью», пытаясь перетянуть на свою сторону таких игроков, как Бразилия, Индия, Израиль и арабские государства Персидского залива. В связи с этим обозреватели издания назвали предстоящую поездку главы Белого дома в Саудовскую Аравию «невероятной дипломатической и политической авантюрой».

О нежелании ближневосточных стран занимать какую-либо сторону в украинском конфликте говорил в середине июня и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. В интервью египетскому телеканалу Sada El-Balad он подчеркнул, что Запад оказывал серьёзное давление на арабские страны из-за ситуации на Украине, но те предпочли сохранить нейтралитет.

«Они оказались в чрезвычайно щекотливой ситуации, однако не поддались давлению, которому подвергались», — сказал Гейт.

При этом Лига арабских государств, объединяющая более 20 стран, заняла нейтральную позицию с самого начала российской спецоперации на Украине. «Лига не собирается вставать на ту или иную сторону. Мы хотим помочь больше, чем обвинять или осуждать», — приводил ТАСС слова помощника генсека ЛАГ Хусама Заки, сказанные 28 февраля в эфире египетского телеканала OnTV.

В России приветствовали такой подход. «Все арабские страны занимают ответственную позицию, доказывают, что они опираются исключительно на свои национальные интересы, не готовы жертвовать своими национальными интересами ради чьих бы то ни было геополитических авантюр», — заявил в конце мая глава МИД Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

Главы МИД России и Саудовской Аравии

AP

Позднее, 1 июня, на пресс-конференции в Эр-Рияде по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива министр сообщил, что партнёры Москвы из этой организации «прекрасно понимают» все аспекты международной ситуации, «которые связаны с событиями, развёрнутыми Западом вокруг Украины». Также Лавров подчеркнул, что члены совета намерены развивать сотрудничество с Россией вопреки политике Запада.

Вынужденный разворот

Политологи отмечают, что предстоящий визит Байдена в Саудовскую Аравию наносит удар по имиджу американского президента, который с первых дней на этом посту объявил одной из своих главных задач борьбу за защиту прав человека. В связи с этим он и пытается оправдать такой крутой поворот во взглядах, полагают эксперты.

«Байден занял определённую позицию, утверждая, что на этот шаг его толкает исключительно забота о безопасности Соединённых Штатов в свете их противостояния России и Китаю. То есть он даёт ясно понять, что делает это не от хорошей жизни. Якобы только эта необходимость и заставляет его поступаться своими взглядами и принципами», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов в разговоре с RT подчеркнул, что задача по налаживанию отношений с саудитами, стоящая сегодня перед Байденом, выглядит весьма непросто.

«Со стороны Саудовской Аравии нет сигналов, что там готовы пойти навстречу Соединённым Штатам. Более того, там уже не считают Байдена тем политиком, с которым стоит о чём-то серьёзном договариваться, и делают ставку на его возможного сменщика. Так что прогнозы для американской стороны именно сейчас не очень позитивные», — рассуждает аналитик.

Вместе с тем он допустил, что США могут сделать Саудовской Аравии «предложение, от которого та не сможет отказаться», однако для этого Вашингтону необходимо сначала найти слабые места Эр-Рияда, на которые можно будет давить.

«Так что визит Байдена можно рассматривать как попытку держать руку на пульсе и стремление сгладить углы в выбранном по отношению к Эр-Рияду курсу. Но вряд ли можно говорить, что произойдёт какой-то радикальный разворот. И это касается не только Саудовской Аравии, но и прочих ближневосточных государств типа ОАЭ», — добавил Семёнов.

Таким образом, в ходе грядущего турне Байден будет находиться не в положении сильного, а скорее в положении просящего, что в ближневосточных странах прекрасно осознают, уверен Васильев.

«Раньше США ни в коем случае не унизились бы до того, чтобы отправить президента с паломничеством по Ближнему Востоку. Как максимум — провели бы встречи с лидерами региона где-нибудь на нейтральной территории. И в арабских странах это понимают. Поэтому этот визит абсолютно чётко показывает внешнеполитическую слабость администрации Байдена, которой та же Саудовская Аравия может воспользоваться в своих интересах», — резюмировал он.