США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи

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США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи
  • Reuters

«Для начала Госдепартамент предпринял действия в рамках «Запрета Хашукджи», наложив визовые ограничения на 76 граждан Саудовской Аравии, которые, как мы считаем, угрожали диссидентам за рубежом», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

По его словам, эти 76 человек угрожали диссидентам в связи с убийством Хашукджи, но не только с ним.

Он отметил, что США не потерпят угрозы и нападения на диссидентов, активистов и журналистов.

7 сентября в Саудовской Аравии суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи. В Турции заявили, что вердикт не оправдал ожиданий Анкары.

Журналист был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

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