В Саудовской Аравии вынесли приговор по делу Джамаля Хашукджи

В Саудовской Аравии суд вынес приговор обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в здании консульства королевства в Турции в октябре 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabia.

Отмечается, что пять человек проведут в тюрьме по 20 лет, а ещё трое получили от семи до десяти лет тюремного заключения.

Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала Генпрокуратура. Уголовное дело закрыто.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.