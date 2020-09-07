В Саудовской Аравии вынесли приговор по делу Джамаля Хашукджи
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabia.
Отмечается, что пять человек проведут в тюрьме по 20 лет, а ещё трое получили от семи до десяти лет тюремного заключения.
Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала Генпрокуратура. Уголовное дело закрыто.
Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.