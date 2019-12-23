Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры.

Как передаёт Sky News Arabia, ещё трое фигурантов получили 24 года тюремного заключения.

Следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений.

Ранее сообщалось, что перед смертью Хашукджи просил своих убийц не закрывать ему рот, потому что он страдал от астмы.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.