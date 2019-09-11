Раскрыты последние слова Хашукджи перед смертью

Перед смертью саудовский журналист Джамаль Хашукджи, расчленённый на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, просил своих убийц не закрывать ему рот, потому что он страдал от астмы.

Об этом свидетельствует стенограмма аудиозаписи, опубликованная турецкой газетой Daily Sabah.

«У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите», — такими были последние слова Хашукджи, после чего ему ввели смертельную инъекцию.

Также убийцы перед смертью просили Хашукджи написать сообщение родственникам, чтобы они не беспокоились.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года.

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расчленявшие тело Хашукджи делали это под музыку.

Части тела журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи.