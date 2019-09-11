Раскрыты последние слова Хашукджи перед смертью

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Перед смертью саудовский журналист Джамаль Хашукджи, расчленённый на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, просил своих убийц не закрывать ему рот, потому что он страдал от астмы.
Раскрыты последние слова Хашукджи перед смертью
  • Reuters

Об этом свидетельствует стенограмма аудиозаписи, опубликованная турецкой газетой Daily Sabah.

«У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите», — такими были последние слова Хашукджи, после чего ему ввели смертельную инъекцию.

Также убийцы перед смертью просили Хашукджи написать сообщение родственникам, чтобы они не беспокоились.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. 

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расчленявшие тело Хашукджи делали это под музыку.

Части тела журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи.

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