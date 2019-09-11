Раскрыты последние слова Хашукджи перед смертью
- Reuters
Об этом свидетельствует стенограмма аудиозаписи, опубликованная турецкой газетой Daily Sabah.
«У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите», — такими были последние слова Хашукджи, после чего ему ввели смертельную инъекцию.
Также убийцы перед смертью просили Хашукджи написать сообщение родственникам, чтобы они не беспокоились.
Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года.
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что расчленявшие тело Хашукджи делали это под музыку.
Части тела журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.