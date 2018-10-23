Глава турецкой партии сообщил об обнаружении частей тела Хашукджи

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Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил об обнаружении частей тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Глава турецкой партии сообщил об обнаружении частей тела Хашукджи
  • Reuters

Об этом сообщает Haberler.

По его словам, части тела были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Перинчек добавил, что, вероятно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом во время своего выступления 23 октября.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна поддержит международное расследование дела об убийстве Хашукджи.

20 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. 

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