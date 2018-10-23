МИД: Турция поддержит международное расследование дела Хашукджи

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна поддержит международное расследование дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщает агентство Anadolu, Анкара готова к сотрудничеству в случае начала международного расследования дела Хашукджи под эгидой ООН или иной международной структуры.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал историю с убийством Хашукджи «заговором, который пошёл наперекосяк».

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.