МИД: Турция поддержит международное расследование дела Хашукджи

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна поддержит международное расследование дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
МИД: Турция поддержит международное расследование дела Хашукджи
  • Reuters

Как сообщает агентство Anadolu, Анкара готова к сотрудничеству в случае начала международного расследования дела Хашукджи под эгидой ООН или иной международной структуры.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал историю с убийством Хашукджи «заговором, который пошёл наперекосяк».

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.

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