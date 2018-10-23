Трамп назвал убийство Хашукджи заговором, который пошёл не так
Об этом он рассказал в интервью изданию USA Today. По словам президента, убийство журналиста стало «безрассудным и глупым» поступком.
Как отметил Трамп, он намерен препятствовать попыткам остановить продажу оружия Саудовской Аравии в качестве наказания, так как «существует множество других способов» применить меры.
Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Джина Хэспел отправится в Турцию для расследования смерти Хашукджи.
Как заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, что не знает, как был убит Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.