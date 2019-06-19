В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий призыв содержится в докладе Каламар, который посвящён убийству Хашукджи.

«Рекомендации… Королевству Саудовская Аравия: выпустить общественное признание и извинение за убийство Хашукджи перед его семьёй, друзьями и коллегами», — указывается в документе.

Вместе с тем, как говорится в докладе, саудовским властям необходимо выплатить финансовую компенсацию семье журналиста и извиниться перед правительством Турции за злоупотребление своими дипломатическими привилегиями и нарушение запрета на экстерриториальное использование силы.

Также Эр-Рияд должен извиниться перед американскими властями за убийство американского гражданина.

Ранее Каламар в своём докладе назвала Саудовскую Аравию виновной в смерти Хашукджи.

Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.

Позднее части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.