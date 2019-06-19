В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

«Убийство Хашукджи представляет собой внесудебное убийство, за которое несёт ответственность Королевство Саудовская Аравия. Попытка его похищения также представляет собой нарушение международного права в области прав человека», — цитирует документ РИА Новости.

Уточняется, что доклад был опубликован перед официальным представлением оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.

Позднее части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, убийство саудовского журналиста является результатом спланированной операции.