Эрдоган назвал спланированной операцией убийство Хашукджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является результатом спланированной операции.

«Хашукджи был не только гражданином Саудовской Аравии, но и всемирно известным журналистом. На нас лежит международная ответственность за расследование произошедшего. Турция будет расследовать это от лица международного сообщества», — сказал Эрдоган.

По его словам, Хашукджи был убит предельно жестоким способом.

«Мы надеемся, что руководство Саудовской Аравии и остальные страны будут уделять этому делу такое же внимание, как и мы. Мы не можем игнорировать это убийство. Ожидаем, что все виновные будут привлечены к ответственности... То что произошло, — это результат спланированной операции. Все 15 человек, о которых я говорил, так или иначе связаны с этим убийством», — добавил турецкий лидер.

Ранее глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил об обнаружении частей тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.