Трамп прокомментировал расследование по убийству Хашукджи

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование по факту убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Он ответил на вопрос о возможности проведения расследования ФБР по этому делу.

«Я думаю, что это было окончательно расследовано. Я видел так много разных отчётов», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Ранее США не исключили новых мер против Эр-Рияда из-за дела Хашукджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.

Позднее части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.