США не исключили новых мер против Эр-Рияда из-за дела Хашукджи

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США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, если появятся новые факты в его деле.

«Мы внимательно изучаем доклад, который только что вышел. Мы ввели визовые ограничения и финансовые санкции в отношении лиц, сыгравших роль в убийстве. Саудовские власти должны выяснить все факты и призвать всех причастных к ответственности», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепартамента США.

Он также отметил: «Если появятся дополнительные факты, мы рассмотрим дальнейшие меры».

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое. Саудовская Аравия отреагировала на это заявление.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что глава организации Антониу Гутерреш не может единолично инициировать расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, оно может начаться только после соответствующей резолюции Совета Безопасности.

Хашукджи был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.

Позднее части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

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