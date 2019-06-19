Саудовская Аравия отреагировала на выводы ООН по убийству Хашукджи

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что выступление спецдокладчика ООН по делу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в саудовском консульстве в Стамбуле, содержит явные противоречия.

«Выступление докладчика Совета по правам человека содержит явные противоречия и необоснованные утверждения», — написал он в Twitter.

Он отметил, что Эр-Рияд опровергает попытки вывести дело Хашукджи из-под компетенции саудовского правосудия или повлиять на него.

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.

Хашукджи был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.

Позднее части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.