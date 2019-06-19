ООН может начать расследование убийства Хашукджи при резолюции Совбеза
- Reuters
«Генеральный секретарь, как мы уже говорили, не имеет соответствующей власти или полномочий для начала уголовных расследований без мандата от компетентного органа власти», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «единственным способом эффективного проведения расследования, требующим сотрудничества с соответствующими государствами, будет резолюция Совета Безопасности, в соответствии с уставом».
Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое. Саудовская Аравия отреагировала на это заявление.
Хашукджи был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.
Позднее части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.