ООН может начать расследование убийства Хашукджи при резолюции Совбеза

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что глава организации Антониу Гутерреш не может единолично инициировать расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, оно может начаться только после соответствующей резолюции Совета Безопасности.

«Генеральный секретарь, как мы уже говорили, не имеет соответствующей власти или полномочий для начала уголовных расследований без мандата от компетентного органа власти», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «единственным способом эффективного проведения расследования, требующим сотрудничества с соответствующими государствами, будет резолюция Совета Безопасности, в соответствии с уставом».

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое. Саудовская Аравия отреагировала на это заявление.

Хашукджи был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.

Позднее части его тела обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.