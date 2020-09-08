СМИ: Семья Хашукджи поддерживает приговоры по делу журналиста

Родственники убитого в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашукджи считает справедливым приговор обвиняемым по этому делу, сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на адвоката семьи Мутасима Хашукджи.

Как пишет издание, семья Хашукджи охарактеризовала приговоры как «справедливое решение», которое «представляет собой устрашающий фактор для каждого преступника и правонарушителя, кем бы они ни были».

7 сентября в Саудовской Аравии суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи. В Турции заявили, что Вердикт не оправдал ожиданий Анкары.

Журналист был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Семья Хашукджи заявила, что прощает его убийц.