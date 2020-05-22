Семья Хашукджи заявила, что прощает убийц журналиста

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Семья саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в 2018 году в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, заявила, что прощает убийц мужчины.
Семья Хашукджи заявила, что прощает убийц журналиста
  • Reuters

«Мы, дети погибшего смертью мученика Джамаля Хашукджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца», — приводит сообщение сына Хашукджи Салаха Arab News.

Мужчина подчеркнул, что это решение объявляется в одну из последних ночей священного для мусульман месяца поста Рамадан.

В декабре 2019 года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашукджи к смертной казни.

В Турции отметили, что приговор не оправдал ожиданий Анкары и мирового сообщества.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

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