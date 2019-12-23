В Турции отреагировали на приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи

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Приговор, вынесенный судом Саудовской Аравии обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, не оправдал ожиданий Анкары и мирового сообщества, заявили в МИД Турции.
В Турции отреагировали на приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи
  • Reuters

«Решение суда Саудовской Аравии, оглашённое сегодня, не соответствует ни ожиданиям нашей страны, ни ожиданиям мирового сообщества», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Хами Аксоя.

В министерстве отметили, что расследование дела не выявило ни мотивов организаторов убийства, ни личности их возможных местных сообщников.

Кроме того, в Анкаре напомнили, что до сих пор не обнаружено тело журналиста.

При этом в МИД Турции выразили надежду на сотрудничество с Саудовской Аравией в рамках дальнейшего судебного процесса.

Ранее суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашукджи к смертной казни.

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