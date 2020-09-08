В Турции недовольны приговором по делу об убийстве Хашукджи

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Вердикт по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава отдела коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
В Турции недовольны приговором по делу об убийстве Хашукджи
  • Reuters

«Вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества. Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии», — написал турецкий чиновник в Twitter.

Алтун призвал власти королевства сотрудничать с продолжающимся расследованием убийства в пределах границ Турции.

7 сентября в Саудовской Аравии суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи.

Также в декабре 2019 года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашукджи к смертной казни. В Турции отметили, что приговор не оправдал ожиданий Анкары и мирового сообщества.

Журналист был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Семья Хашукджи заявила, что прощает его убийц.

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