В Турции недовольны приговором по делу об убийстве Хашукджи

Вердикт по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава отдела коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

«Вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества. Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии», — написал турецкий чиновник в Twitter.

Алтун призвал власти королевства сотрудничать с продолжающимся расследованием убийства в пределах границ Турции.

The final verdict that a Saudi court issued today regarding journalist Jamal Khashoggi’s execution inside the Kingdom’s consulate in Istanbul, Turkey fell short of meeting the expectations of Turkey and the international community. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 7, 2020

7 сентября в Саудовской Аравии суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи.

Также в декабре 2019 года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашукджи к смертной казни. В Турции отметили, что приговор не оправдал ожиданий Анкары и мирового сообщества.

Журналист был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Семья Хашукджи заявила, что прощает его убийц.