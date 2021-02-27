Байден анонсировал изменения в политике США по Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден в интервью Univision заявил, что в понедельник, 1 марта, будут объявлены новые изменения в политике Соединённых Штатов в отношении Саудовской Аравии.

«Я вчера говорил с королём (Саудовской Аравии. — RT), не с принцем. Ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник», — заявил американский лидер.

Он также заявил, что США привлекут Саудовскую Аравию к ответственности за нарушения прав человека.

Ранее США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти действия Вашингтона не направлены на разрушение отношений с Эр-Риядом.

Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.