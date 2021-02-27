Байден анонсировал изменения в политике США по Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден в интервью Univision заявил, что в понедельник, 1 марта, будут объявлены новые изменения в политике Соединённых Штатов в отношении Саудовской Аравии.
Байден анонсировал изменения в политике США по Саудовской Аравии
  • Reuters

«Я вчера говорил с королём (Саудовской Аравии. — RT), не с принцем. Ясно сказал ему, что правила меняются и что мы объявим существенные изменения сегодня и в понедельник», — заявил американский лидер.

Он также заявил, что США привлекут Саудовскую Аравию к ответственности за нарушения прав человека.

Ранее США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти действия Вашингтона не направлены на разрушение отношений с Эр-Риядом.

Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить