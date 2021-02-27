Блинкен объяснил введение санкций против Саудовской Аравии

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя введение санкций против ряда лиц в Саудовской Аравии, заявил, что эти действия Вашингтона не направлены на разрушение отношений с Эр-Риядом.

По его словам, для США важны отношения с Саудовской Аравии, у стран есть «значительные продолжающиеся интересы».

Также он заявил, что Вашингтон остаётся привержен обеспечению защиты Саудовской Аравии.

«Но мы также хотим быть уверены (об этом говорил президент Джо Байден) в том, что отношения лучше отражают наши интересы и ценности. То, что мы сделали (введение санкций против ряда подданных Саудовской Аравии. — RT) направлено не на разрушение отношений, а на рекалибровку», — цитирует его ТАСС.

Госсекретарь добавил, что США пересматривают сделки по продаже оружия Саудовской Аравии.

«Добиваемся того, чтобы в перспективе то, что мы поставляем, шло на оборону королевства, а не на пользу его способности вести наступательные операции», — заявил он.

Ранее США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.

В МИД Саудовской Аравии после этого заявили, что Эр-Рияд «отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы».