Эр-Рияд отверг выводы американской разведки об убийстве Хашукджи

МИД Саудовской Аравии заявил, что категорически отвергает выводы, содержащиеся в отчёте американской разведки, о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

«Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчёте негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчёт содержал неточную информацию и выводы», — приводит заявление МИД агентство SPA.

Также в заявлении говорится, что убийство Хашукджи совершила группа лиц, которая «нарушила все соответствующие постановления и полномочия агентств, в которых они работали». Отмечается, что в отношении виновных в Саудовской Аравии были приняты необходимые меры.

В МИД Саудовской Аравии добавили, что Эр-Рияд «отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы».

Ранее США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи в 2018 году.

Журналист был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.