Твёрдая позиция: почему арабский мир отказался осудить действия России на Украине

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что коллективный Запад оказал сильное давление на членов организации из-за ситуации на Украине, однако ближневосточные страны отказались участвовать в изоляции Москвы. При этом арабский мир занял нейтральную позицию по поводу спецоперации и не стал присоединяться к санкционному режиму США и их союзников в отношении РФ. Более того, ближневосточные государства продолжили развивать отношения с Россией. По мнению экспертов, такая взвешенная позиция продиктована стремлением отстаивать собственные интересы, не поддаваясь американскому диктату.

Арабские государства не поддались давлению Запада из-за ситуации на Украине. Об этом в интервью египетскому телеканалу Sada El-Balad заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

«Арабские страны подверглись серьёзному давлению со стороны Запада, настаивавшего на том, чтобы они заняли определённую позицию в отношении кризиса на Украине и осудили военные действия России. Они оказались в чрезвычайно щекотливой ситуации, однако не поддались давлению, которому подвергались», — заявил Гейта.

По словам генсека ЛАГ, коллективный Запад оказывает «неприкрытое давление» на ближневосточные государства, рассчитывая, что они будут участвовать в изоляции РФ. Гейт отметил, что у арабов «есть коллективные действия в условиях российско-украинского кризиса».

Также генсек ЛАГ обратил внимание на двойственное отношение Запада к международному праву при оценке политических кризисов и конфликтов.

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«Да, мы призываем занять чёткую позицию в отношении верховенства международного права, однако скажите мне, почему, выступая против военной операции на Украине, вы (Запад. — RT) забываете о том, что творит Израиль в Палестине на протяжении 55 лет», — сказал Гейт.

Напомним, что в ходе так называемой Шестидневной войны (5—10 июня 1967 года) израильские войска заняли Восточной Иерусалим. На Святой земле более полувека не прекращаются столкновения между силовиками еврейского государства и арабским населением, часть которого примкнула к радикальным исламистским группировкам.

Формально Запад руководствуется резолюцией Совбеза ООН №242 от 22 ноября 1967 года, которая требует от Тель-Авива деоккупации всех захваченных территорий. Однако, несмотря на отказ Израиля следовать этому документу, США и европейские государства не стали вводить против него какие-либо санкции и иные ограничительные меры.

Более того, на протяжении десятилетий Соединённые Штаты оказывают Израилю солидную военную помощь, а в период президентства Дональда Трампа приблизились к оформлению военного союза с Тель-Авивом.

Последствия столкновений между израильскими силовиками и палестинцами

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Помимо курса Запада на палестинском направлении, генсек ЛАГ осудил политику США и их союзников в отношении Ближнего Востока после терактов 11 сентября 2001 года. Из слов Гейта следует, что активизация присутствия Вашингтона в регионе привела к крупным потрясениям спустя десять лет (в СМИ череду революций и волнений 2010—2011 годов принято именовать «арабской весной»).

Наряду с политической турбулентностью и вооружёнными конфликтами «арабская весна» обернулась для Ближнего Востока ещё и огромными экономическими потерями. По данным ООН, совокупный материальный ущерб стран региона составил $614 млрд.

«Развитие партнёрства»

С началом спецоперации ВС РФ на Украине Лига арабских государств, объединяющая более 20 стран, заняла нейтральную позицию.

«Лига не собирается вставать на ту или иную сторону. Мы хотим помочь больше, чем обвинять или осуждать», — приводит ТАСС слова помощника генерального секретаря ЛАГ Хусама Заки, сказанные 28 февраля в эфире египетского телеканала OnTV.

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9 марта, выступая на 157-й сессии Совета Лиги арабских государств, генсек организации отметил, что конфликт на Украине не может быть поводом для игнорирования кризисных ситуаций и насущных проблем Ближнего Востока.

В то же время в ЛАГ не скрывают обеспокоенность экономическими последствиями нового витка украинского кризиса, прежде всего для продовольственной безопасности. Серьёзным вызовом арабские страны считают и рост цен на энергоносители.

По данным источников российских и зарубежных СМИ, Лига арабских государств готова стать посредником в урегулировании российско-украинских противоречий и предоставить площадку для переговоров.

Кроме того, Лига арабских государств отказалась вводить санкции из-за событий на Украине в обход резолюций Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах ЛАГ

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Как пояснил 4 апреля Гейт на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в санкционных вопросах арабские государства придерживаются норм, установленных международным правом.

В Москве ценят сдержанную позицию арабских государств по ситуации на Украине, которая стала предлогом для беспрецедентного санкционного давления на Россию.

«Все арабские страны занимают ответственную позицию, доказывают, что они опираются исключительно на свои национальные интересы, не готовы жертвовать своими национальными интересами ради чьих бы то ни было геополитических авантюр», — заявил в конце мая Лавров в интервью RT Arabic.

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Позже на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой глава МИД РФ поблагодарил международные организации, объединяющие арабские страны, за взвешенную позицию в отношении ситуации на Украине.

1 июня на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию Лавров сообщил, что все аспекты международной ситуации, «которые связаны с событиями, развёрнутыми Западом вокруг Украины, прекрасно понимают» партнёры из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Также министр иностранных дел России подчеркнул, что члены этой организации намерены развивать сотрудничество с Москвой вопреки политике Запада.

«Мы подтвердили нацеленность на всемерное развитие нашего партнёрства, в том числе в тех новых условиях, которые складываются в мировой экономике в контексте политики наших западных коллег», — сказал Лавров.

В русле национальных интересов

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что многие арабские страны недовольны поведением коллективного Запада, причём не только в отношении украинского кризиса.

«Арабский мир раздражает то военно-политическое и экономическое давление, которое оказывают на него США и их союзники. Современный арабский мир стремится к большей самостоятельности и не приемлет грубого вмешательства в свои внутренние дела. Последние заявления генсека ЛАГ отчётливо говорят о том, что арабы намерены отстаивать свои национальные интересы и сохранить добрые отношения с Москвой», — подчеркнул Долгов.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты не будут отступать от привычки диктовать свои условия Ближнему Востоку, однако политика давления вряд ли приведёт к желаемым для Вашингтона результатам.

Заседание ЛАГ

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«В США не собираются это признавать, но их влияние на арабский мир за последние годы объективно уменьшилось. Также страны региона видят, к каким последствиям для безопасности и экономики региона привели кризисы, во многом спровоцированные действиями американцев», — говорит Долгов.

Аналогичный взгляд на логику арабского мира в комментарии RT высказал политический обозреватель, арабист Вячеслав Матузов. По его мнению, несмотря на существенные противоречия между некоторыми арабскими странами, в настоящее время арабский мир един в вопросах снижения американского влияния и развития партнёрских отношений с РФ.

«Арабы видят, что американцы теряют влияние в мировой политике. И когда их пытаются убедить, что Россию необходимо изолировать, это уже становится смешным. К тому же арабский мир понимает, что на Украине Россия отстаивает свои жизненно важные интересы и борется с гегемонией США», — рассуждает Матузов.

Собеседник RT не ожидает ухудшения отношений между Москвой и арабским миром на фоне нового витка украинского кризиса и давления, которое оказывает Запад на страны ЛАГ.

«Как мне представляется, в нынешней ситуации арабский мир даже в определённой мере симпатизирует России, сравнивая события на Украине с теми кризисами, которые происходили в ближневосточном регионе и Северной Африке по вине США. Чем решительнее и эффективнее будет сейчас действовать Россия, тем лучше будут наши отношения с Ближним Востоком», — подытожил Матузов.