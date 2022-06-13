Глава ЛАГ: арабский мир не поддался давлению Запада в ситуации на Украине

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил о том, что арабские страны подверглись сильнейшему давлению со стороны Запада, требовавшего от них принять его сторону в конфликте на Украине, однако не поддались этому.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Сада аль-Баляд».

«Арабские страны подверглись серьёзному давлению со стороны Запада, настаивавшего на том, чтобы они заняли определенную позицию в отношении кризиса на Украине и осудили военные действия России. Они оказались в чрезвычайно щекотливой ситуации, однако не поддались давлению, которому подвергались», — считает глава ЛАГ.

Ахмед Абу аль-Гейт также сообщил, что у арабских стран есть комплекс мер по недопущению неблагоприятного воздействия на национальную безопасность в условиях конфликта России и Украины.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит взвешенную и объективную позицию, которой придерживаются Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в отношении ситуации на Украине.