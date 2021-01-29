«Потребует большей лояльности»: почему Белый дом приостановил ряд поставок оружия за рубеж

Администрация Джо Байдена временно прервала выполнение ряда оборонных экспортных контрактов. Эту информацию подтвердили в Госдепе США. По информации газеты The Wall Street Journal, речь, в частности, идёт о приостановке сделок с Саудовской Аравией. Ранее новый американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона прекратить поддержку наступательной военной кампании Эр-Рияда в Йемене. Такое обещание глава Белого дома давал ещё во время предвыборной гонки. По мнению экспертов, новая администрация всё же не станет полностью отказываться от выгодного сотрудничества с королевством, но постарается изменить формат партнёрства.

Исполнительная власть США приостановила выполнение ряда экспортных оружейных сделок. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США. В американском ведомстве уточнили, что сейчас приостановлено выполнение «некоторых незавершённых поставок и сделок в сфере обороны». Это решение было принято, чтобы дать новой администрации возможность «провести оценки» контрактов. В Госдепе также уточнили, что такая оценка сделок — обычная практика при начале работы нового правительства.

Таким образом ведомство прокомментировало информацию, которая появилась накануне в американских СМИ.

Госдеп США

© REUTERS/Larry Downing

Со ссылкой на неназванные источники из числа официальных лиц газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена ввела временный запрет на поставки оружия Саудовской Аравии. Кроме того, в Белом доме внимательно изучают вопрос закупки американского оружия ОАЭ. Речь идёт о многомиллиардных сделках, заключённых бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«По словам чиновников, объектами изучения являются в том числе продажа высокоточных управляемых боеприпасов Эр-Рияду и передовых истребителей F-35 Абу-Даби. Последнюю сделку Вашингтон одобрил в рамках так называемых «Авраамовых соглашений», устанавливающих полноценные дипломатические отношения между ОАЭ и Израилем», — сообщило издание.

Источники при этом пояснили, что в такой проверке оружейных контрактов, утверждённых предыдущей администрацией, нет ничего необычного. Несмотря на паузу, исполнение многих сделок будет, скорее всего, продолжено, добавили чиновники.

Вопрос ценностей

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, приостановка оружейных поставок является знаком того, что взаимоотношения Вашингтона и Саудовской Аравии могут претерпеть изменения.

«Новая администрация США ставит во главу угла ультралиберальные ценности. И Саудовская Аравия в этом свете выступает как страна, где эти ценности не соблюдаются. Этот аспект может использоваться Белым домом для оказания давления на Эр-Рияд. При этом королевство останется одним из стратегических союзников США на Ближнем Востоке», — считает эксперт.

Одновременно СМИ напоминают о словах, которые произнёс на прошлой неделе будущий госсекретарь США Энтони Блинкен (его кандидатура была утверждена на пост главы Госдепа решением сената США 26 января). Он заявил сенаторам, что Байден планирует прекратить поддержку наступательных действий Саудовской Аравии в Йемене, главным образом по гуманитарным соображениям.

Энтони Блинкен

© REUTERS/Carlos Barria

«Избранный президент ясно дал понять, что мы положим конец нашей поддержке военной кампании Саудовской Аравии в Йемене», — подчеркнул Блинкен.

Он уточнил, что на его взгляд, США должны тесно сотрудничать с Саудовской Аравией.

«Необходимо чётко давать понять, что мы делаем и почему, тщательно всё обговаривать. Но главное в том, что по обсуждавшимся ранее причинам мы считаем, что дальнейшее оказание подобной поддержки (военной кампании в Йемене. — RT) не отвечает интересам нашей страны», — подчеркнул он.

Кроме того, 22 января в Госдепе сообщили, что рассмотрят принятое ранее администрацией Трампа решение объявить йеменских повстанцев-хуситов террористами. Об этом сообщил изданию The Hill представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, 10 января Майк Помпео, занимавший тогда пост госсекретаря, объявил о намерении включить в список террористических организаций йеменское движение «Ансар Алла».

Этот шаг вызвал серьёзную обеспокоенность ООН. Как заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, это решение должно быть пересмотрено, в противном случае гуманитарные организации не смогут поставлять продовольствие в Йемен.

Как отметил в беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов, Энтони Блинкен является специалистом по ближневосточной политике и дал верную оценку ситуации.

«Он точно оценивает ситуацию, когда говорит, что военная кампания Саудовской Аравии не играет позитивной роли для США. Даже напротив, эта активность в тягость американской стороне. Впрочем, это не означает, что США принесут в жертву отношения с Саудовской Аравией, своим давним союзником», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Борис Долгов.

«Администрация Дональда Трампа действовала, исходя из своего видения американских интересов. Но, хотя в команде Байдена придерживаются иного взгляда на йеменский конфликт, это не значит, что США отвернутся совсем от Саудовской Аравии», — отметил он.

Золотой период отношений

Анонсировав прекращение помощи Саудовской Аравии в Йемене, администрация Джо Байдена приступила к выполнению одного из предвыборных обещаний политика. Ещё летом 2019 года Байден жёстко критиковал власти Турции, Венгрии, Филиппин и Саудовской Аравии, обвиняя их в авторитаризме. Он заявил, что в случае своей победы на выборах прекратит поддержку военной кампании Эр-Рияда против йеменских хуситов.

Следует отметить, что незадолго до начала первого президентского срока Дональда Трампа, в период работы администрации демократа Барака Обамы, в отношениях США и Саудовской Аравии уже возникали серьёзные трения.

Дональд Трамп с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом

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Поводом стало принятие конгрессом США закона «О правосудии против спонсоров терроризма». Документ позволил родственникам жертв и пострадавшим во время теракта 11 сентября 2001 года подать иски против Эр-Рияда. Один из таких коллективных исков был подан впоследствии в Федеральный суд США — граждане обвинили Саудовскую Аравию в пособничестве террористам и потребовали компенсировать нанесённый вред. Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, пытался заблокировать принятие закона, но вето было преодолено обеими палатами конгресса.

Ренессанс в американо-саудовских отношениях начался после того, как президентом США стал республиканец Дональд Трамп. Хотя ранее бизнесмен не раз публично критиковал Эр-Рияд, заняв пост главы государства он сменил риторику. Поездка в Саудовскую Аравию стала первым официальным зарубежным визитом 45-го президента США.

Во время встречи с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом Трамп подписал сделку о поставке Саудовской Аравии американских вооружений на сумму свыше $109,7 млрд. Контракт стал крупнейшим единовременным договором в истории американского ВПК.

«Прагматичные интересы»

Однако углубление отношений с Эр-Риядом политические круги США встретили с недовольством. Так, в июле 2019 года конгресс принял три резолюции, запрещающие поставки вооружений Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ. Законодатели требовали остановить реализацию оружейных сделок на общую сумму $8,1 млрд, заключённых ранее между США и ближневосточными монархиями. Дональд Трамп наложил тогда вето на резолюции конгресса.

Сейчас новая администрация США анализирует те отношения, которые были выстроены с монархиями Персидского залива за время президентства Трампа, отмечают эксперты. При этом новый президент США и его окружение вряд ли решатся на коренной пересмотр ближневосточного курса.

© REUTERS/Fawaz Salman

«Прагматичные интересы как превалировали прежде в американской политике, так и будут превалировать. Власти США не станут отказываться от выгодных поставок оружия в Саудовскую Аравию», — считает Борис Долгов.

Помимо сугубо экономических соображений, Вашингтон и Эр-Рияд связывают и политические интересы, пояснил эксперт.

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«Саудовская Аравия, как и Израиль, выступает против Ирана — регионального противника США», — добавил Борис Долгов.

Похожей точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Как отметил аналитик в комментарии RT, поставки оружия с большой долей вероятности будут продолжены.

«Однако политика Вашингтона всё же будет скорректирована. Сейчас Госдеп формулирует новую позицию США по этому вопросу, уже скоро будет внесена ясность. Скорее всего, Белый дом потребует от королевства большей лояльности по отношению к США. В противном случае, на королевство будет оказываться давление», — подытожил собеседник RT.