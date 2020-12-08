«Принудить Иран к сотрудничеству»: почему в команде Байдена заявили о планах вернуть США к ядерной сделке с Тегераном

Будущая администрация Джо Байдена намерена вернуть Соединённые Штаты к ядерному соглашению и заставить Тегеран выполнять условия изначальных договорённостей — таким образом исламскую республику можно вновь поставить «в рамки». Об этом заявил Джейк Салливан, кандидатуру которого демократ предложил в качестве своего советника по нацбезопасности. По мнению экспертов, после инаугурации президент «действительно попробует восстановить ядерную сделку с Ираном». Однако процесс «будет проходить довольно сложно», учитывая противодействие республиканцев и израильского лобби в США, отмечают аналитики.

Будущее руководство США хочет возвратить страну к ядерному соглашению и заставить Тегеран выполнять условия изначальных договорённостей — таким образом Иран можно будет вернуть «в рамки». С таким заявлением выступил на форуме WSJ CEO Council Джейк Салливан, кандидатуру которого демократ Джо Байден предложил в качестве своего советника по нацбезопасности.

В свою очередь, Соединённые Штаты будут готовы соблюдать условия сделки, заключённой в 2015 году, сказал Салливан.

«На наш взгляд, это выполнимо и достижимо», — подчеркнул он.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, команда Байдена считает, что будущий президент попытается устранить ущерб, нанесённый решением действующего главы Белого дома Дональда Трампа вывести США из ядерного соглашения в 2018 году.

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По словам Салливана, возвращение к ядерной сделке, означающее отмену санкций, из-за которых Тегеран теряет миллиарды долларов, заложило бы основу для «последующих переговоров» по более широкому спектру вопросов.

Напомним, пять лет назад Иран и шесть международных посредников — Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия — пришли к соглашению об урегулировании проблемы иранской ядерной программы. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие с Тегерана введённых ранее экономических и финансовых санкций со стороны Совбеза ООН, Соединённых Штатов и ЕС.

В обмен на поэтапную отмену рестрикций Иран обязался в том числе допускать сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты, а также вывезти большую часть своего обогащённого урана за границу. Согласно документу, Иран может обогащать уран до уровня 3,67%.

Однако спустя почти три года после заключения сделки Дональд Трамп сообщил о выходе США из соглашения. После этого Белый дом восстановил санкции, введённые ранее против Тегерана и отменённые СВПД.

Оставшиеся участники сделки решили создать финансовый механизм для расчётов в обход американских рестрикций.

Позиция Байдена

Стоит отметить, что Байден не раз излагал свои мысли относительно того, как дальше могут строиться отношения США и Ирана.

Так, в сентябре, ещё до проведения президентских выборов в Соединённых Штатах, в статье для CNN Байден допустил вероятность возврата США к ядерной сделке. Демократ также пообещал принять меры, «чтобы санкции США не препятствовали борьбе Ирана с COVID-19». Однако Байден отметил, что Вашингтон во время работы его администрации продолжит «противодействовать дестабилизирующей деятельности Ирана, представляющей угрозу» для друзей и партнёров Соединённых Штатов в регионе.

Если же «Иран выберет конфронтацию», Байден готов защищать «жизненно важные интересы» США и американские войска.

«Но я готов идти дипломатическим путём, если Иран делом докажет, что и он к этому готов», — написал политик.

В интервью The New York Times, обнародованном 2 декабря, Байден подтвердил, что хочет вернуться к переговорам с Тегераном после вступления в должность главы Белого дома.

Джо Байден

© Leah Millis/Reuters

По его мнению, «лучший способ добиться некоторой стабильности» на Ближнем Востоке — это разбираться «с ядерной программой».

Как пояснил Байден, если Иран создаст ядерную бомбу, это сильнейшим образом подтолкнёт Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и другие страны к разработке собственного ядерного оружия.

После этого в интервью CNN, опубликованном 4 декабря, Байден заявил, что планирует придерживаться многостороннего подхода в отношении Ирана. По словам политика, из-за выхода США из СВПД в 2018 году иранские власти приблизились к возможности получить ядерное оружие, однако Вашингтон не может им позволить его создать.

«Все эти проблемы, как мне кажется, будет очень сложно решить. Но я знаю одно: в одиночку мы не справимся», — сказал Байден, добавив, что необходимо будет привлекать другие страны к урегулированию ситуации.

Реакция Ирана

В конце ноября от Ирана уже поступала реакция на слова Байдена. Как заявил тогда президент исламской республики Хасан Рухани, если демократ сдержит свои обещания, которые он давал во время предвыборной кампании, это позволит решить проблемы между Тегераном и Вашингтоном.

Однако после этого заявления 27 ноября был убит физик-ядерщик, глава организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде. На учёного напали неизвестные недалеко от города Абсард к востоку от Тегерана, в результате чего он получил тяжёлые травмы и умер в больнице. Иранские власти считают атаку на Фахризаде террористическим актом, а учёного — мучеником.

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Командующий иранской армией Абдулрахим Мусави заявил, что в смерти учёного могут быть повинны власти Израиля и США.

На Западе Фахризаде называли одним из главных разработчиков иранской ракетно-ядерной программы.

В ответ на это убийство парламент Ирана утвердил проект закона «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает возможность отказа ИРИ от дополнительного протокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности. Документ также предусматривает производство урана в объёме не менее чем 120 кг в год, сырьё потребуется обогащать до 20%.

На прошлой неделе глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что Тегеран «доказал свою добросовестность в 15 отчётах МАГАТЭ», а администрация Байдена «должна доказать свою, полностью соблюдая условия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и прекратив экономическую войну Трампа против иранцев».

Iran proved its bona fides in 15 IAEA reports. The Biden admin must prove ITS by complying fully with UNSCR 2231 & ceasing Trump's #EconomicWar against Iranians.



At that time, Iran will reverse its remedial actions under #JCPOA.



My comments at #MED2020:https://t.co/RbAr6c2ocE — Javad Zarif (@JZarif) December 3, 2020

«Будет проходить довольно сложно»

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, Байден «действительно попробует восстановить ядерную сделку с Ираном».

«Ведь именно демократы пошли на неё пять лет назад. Сейчас возобновление ядерной сделки для США важно в контексте их намерений не допустить производства ядерного оружия Тегераном и эскалации в регионе. Ещё одна цель — принудить Иран к сотрудничеству в рамках СВПД, причём на своих условиях», — уточнил он.

Однако процесс возвращения США в ядерную сделку «будет проходить довольно сложно», пояснил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

«Иран требует от США полностью соблюдать условия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, а также закончить экономическую войну против ИРИ. Вопрос в том, готовы ли будут пойти на это в Вашингтоне и при каких условиях. Кроме того, речь идёт о многостороннем договоре, поэтому переговоры будут вестись сразу между всеми его участниками», — сказал он.

Дудаков также констатировал, что Иран «не доверяет Соединённым Штатам», особенно после того, как Трамп объявил о выходе США из СВПД, а также на фоне убийства иранского учёного.

AFP

«Тегеран хотел бы снятия американских санкций, поскольку, в том числе из-за пандемии, экономическая ситуация в стране ухудшилась. Однако ИРИ не будет поступаться своими принципами», — сообщил эксперт.

Дудаков считает, что новая американская власть, возможно, и не сумеет осуществить свои планы по возвращению к ядерной сделке с Ираном.

Аналогичной позиции придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Несмотря на то что СВПД — крайне важный документ, шаг к усилению международной безопасности, возвращению Вашингтона к сделке будут, вероятно, противодействовать республиканцы, а также израильское лобби в США», — уточнил аналитик в разговоре с RT.

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Если американскому лидеру всё же удастся вернуть США в СВПД, то «последует некоторое снижение эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном», считает Асафов. При этом, по мнению эксперта, возвращение США в ядерную сделку будет «большим подарком» для европейских стран, которые смогут возобновить торговлю и начать более активное взаимодействие с Ираном.

«Однако положительный эффект может перекрыться недружелюбной риторикой Соединённых Штатов в отношении Ирана, которую они традиционно используют, в том числе и тогда, когда речь идёт о возобновлении ядерной сделки», — констатировал эксперт.

Асафов напомнил, что, несмотря на многочисленные голословные обвинения в адрес ИРИ о разработках ядерного оружия, «проверки МАГАТЭ неоднократно доказывали, что у Ирана нет такой программы».

Асафов также отметил, что, помимо СВПД, Байден может вернуть США в Парижское соглашение по климату, Договор по открытому небу и Транстихоокеанское партнёрство.

«Кроме того, демократ попытается скорректировать текущий объём участия Соединённых Штатов в ВОЗ. Трамп успел разрушить ряд международных соглашений и договорённостей, к которым пришла в своё время в том числе администрация Обамы. С приходом к власти Байдена демократы будут тщательно выбирать, восстановление каких документов будет для них наиболее выгодным», — спрогнозировал аналитик.

Блохин со своей стороны подчеркнул, что «на фоне всех этих попыток быть не похожим на Трампа в конечном итоге Байден всё-таки вынужден будет сменить риторику и действовать более жёстко в отношении Тегерана».