«Акт государственного террора»: почему Иран обвинил Израиль и США в убийстве физика-ядерщика

В Тегеране возложили ответственность за убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде на Израиль и США и заявил о готовности предпринять ответные меры. Учёный скончался в результате нападения неизвестных 27 ноября. На Западе его считали одной из ключевых фигур в реализации ядерной программы Ирана.

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики накажут виновников убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, занимавшего пост главы организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Во-первых, необходимо расследовать это преступление и жестко наказать виновников и заказчиков. Во-вторых, нужно продолжить научные и технические разработки мученика (Фахризаде. — RT) во всех сферах, в которых он работал», — написал Хаменеи.

По словам президента Ирана Хасана Рухани, убийство Фахризаде было якобы организовано израильскими спецслужбами. Заявление Рухани передаёт агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение исламской республики.

Ранее командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что за гибелью физика-ядерщика стоят США и Израиль. Власти Соединённых Штатов и Израиля пока никак не прокомментировали обвинения Тегерана.

По имеющейся информации, 27 ноября автомобиль Мохсена Фахризаде подвергся нападению неизвестных в районе города Абсард (к востоку от Тегерана). Учёный получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. Власти Ирана объявили погибшего физика «мучеником» и квалифицировали его убийство как террористический акт.

На Западе и в Израиле считают, что Фахризаде играл важную роль в развитии иранской ракетно-ядерной программы. Как пишет Reuters, до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) учёный мог быть вовлечён в исследовательский проект, якобы направленный на разработку ядерной боеголовки. Власти Ирана неоднократно отрицали, что осуществляют подобные планы.

Иранская АЭС

Reuters

© Mehr News Agency/Majid Asgaripour

Во время пресс-конференции в апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о том, что разведка страны якобы получила архив документации по иранской ядерной программе. По его словам, Фахризаде являлся руководителем секретных атомных проектов Минобороны исламской республики. Иран, в свою очередь, заявил, что документы, представленные израильской разведкой, поддельные.

В иранских правительственных источниках о деятельности погибшего учёного можно найти крайне скупую информацию. Так, в письме постоянного представителя исламской республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи сообщается, что Фахризаде, среди прочего, был вовлечён в разработку тестов для выявления коронавируса.

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По информации арабоязычного иранского телеканала Al Alam, в марте 2007 года Фахризаде попал под санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, который отказывался прекращать обогащение урана. Тогда в чёрный список были включены 28 лиц и организаций, заподозренных международным сообществом в осуществлении ядерной программы.

В 2018 году в интервью телеканалу Kan экс-глава правительства еврейского государства Эхуд Ольмерт заявил, что МОССАД отслеживал деятельность Фахризаде. Также Ольмерт намекнул на то, что Израиль, как и раньше, готов провести операцию по ликвидации физика.

По данным источников The New York Times в разведывательных структурах, убийство Фахризаде якобы спланировал именно Израиль. При этом собеседники газеты не знают, был ли об этой операции заблаговременно предупреждён Вашингтон. Белый дом и ЦРУ отказались комментировать журналистам ситуацию с гибелью иранского учёного.

Израильские спецслужбы, как отмечают американские журналисты, также может стоять за серией убийств иранских физиков в 2010 и 2012 годах. Тогда жертвами киллеров стали учёные, часть из которых работали вместе с Фахризаде.

Так, в январе и ноябре 2010 года погибли профессор столичного Университета имени имама Хусейна Масуд Али Мохаммади и профессор университета Бехешти Маджид Шахрияри. В январе 2012 года жертвой взрыва на востоке Тегерана стал сотрудник ядерного центра Натанз Мостафа Ахмади Роушан — два неизвестных на мотоцикле бросили бомбу в салон его автомобиля.

Военнослужащий армии Израиля

Reuters

© Mohamad Torokman

По мнению профессора кафедры востоковедения МГИМО Сергея Дружиловского, Израиль без особого труда мог завербовать иранских киллеров для устранения Фахризаде.

«Сказать, как и что, точно нельзя, но за пределами и внутри Ирана достаточно персов, выступающих против победившего в 1979 году режима. Есть, например, группа бехаитов (религиозное движение, активно противопоставившее себя ортодоксальному шиизму. — RT), которые были изгнаны из Ирана и проживают сейчас в Израиле. Гипотетически они могут совершенно спокойно затеряться в Иране», — предположил Дружиловский в беседе с RT.

«Отчаянное подстрекательство к войне»

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство Фахризаде «трусостью» и «отчаянным подстрекательством к войне». По мнению министра иностранных дел исламской республики, в гибели учёного прослеживаются «серьёзные признаки роли Израиля».

«Террористы убили сегодня видного иранского учёного... Иран призывает международное сообщество, — и особенно ЕС, — положить конец их постыдным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

В письме генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности Маджид Тахт-Раванчи заявил, что после убийства учёного Тегеран оставляет за собой право на ответные меры.

«Предостерегая против любых авантюрных мер со стороны Соединённых Штатов и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации США, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов», — говорится в письме Тахт-Раванчи.

С аналогичным предупреждением выступил и советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган.

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В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности.

Между тем американские аналитики не исключают, что Тегеран может ответить силой на убийство Фахризаде. В частности, такую точку зрения выразил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой в комментарии New York Times. Сами журналисты полагают, что инцидент может осложнить работу администрации Джо Байдена по обещанному восстановлению участия США в СВПД.

Проживающий в Тель-Авиве обозреватель американского издания Axios Барак Равид предположил, что ликвидация Фахризаде напоминает попытку администрации Дональда Трампа и правительства Нетаньяху усилить давление на Иран до инаугурации Байдена.

Опрошенные RT эксперты считают, что в области ядерной физики Фахризаде являлся такой же выдающейся фигурой в Иране, как и генерал КСИР Касем Сулеймани — в военной сфере.

Похоронная процессия в Тегеране после гибели Касема Сулеймани

Reuters

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Напомним, Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде в результате удара американского БПЛА. Ликвидация военачальника спровоцировала в Иране масштабные антиамериканские акции. Тегеран объявил погибшего «мучеником» и нанёс серию ракетных ударов по базам ВС США в Ираке.

«Это понятная тактика. Соединённые Штаты и Израиль не вступают в войну с Ираном, опасаясь больших потерь. Вместо этого они, вероятно, пытаются ослабить его устранением ключевых фигур. Например, убийство Сулеймани привело к уменьшению военной активности Ирана за рубежом. В случае с Фахризаде, наверное, будет то же самое с ядерными проектами Ирана», — рассуждает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, военный эксперт Семён Багдасаров.

Сергей Дружиловский придерживается иного взгляда на ситуацию. Эксперт считает, что ликвидация Фахризаде не окажет негативного влияния на реализацию атомных проектов исламской республики.

«У Ирана очень хорошая научная школа. Гибель Фахризаде не повлияет на развитие ядерной программы, которая носит мирный характер и направлена на развитие экономики. В Иране достаточно учёных, способных продолжить дело Фахризаде», — заключил Дружиловский.