NYT: Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта, пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти.

В материале утверждается, что во время совещания в овальном кабинете Трамп поднял вопрос, насколько реально нанесение удара по основному ядерному объекту Ирана «в ближайшие недели».

По информации источников издания, встреча состоялась после того, как международные инспекторы сообщили о «значительном увеличении запасов ядерных материалов в стране».

При этом старшие советники президента отговаривали Трампа, говорится в сообщении. Среди присутствующих на совещании были вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, уточняется в статье.

По их убеждениям, удар по объектам Ирана «может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели президентства Трампа», отмечает газета.

Как предполагает издание, речь может идти об объекте в иранском городе Нетенз. Подчёркивается, что в Белом доме данную информацию пока не прокомментировали.

В сентябре Трамп пригрозил Ирану, что в том случае, если Тегеран совершит нападение на представителей США, Вашингтон ответит «в тысячу раз масштабнее».